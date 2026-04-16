15日に銃乱射事件が発生したトルコの学校周辺に集まる人々/IHA via Reuters via CNN Newsource（CNN）トルコ中部カフラマンマラシュ県の中学校で15日、生徒が銃を乱射して9人が死亡、13人が負傷した。内務省が明らかにした。トルコではこの前日にも別の学校で銃撃事件が起きていた。現場で記者団の取材に応じたカフラマンマラシュ県知事によると、負傷者のうち4人は手術を受けている。死亡した9人のうち1人は教員だった。銃撃した