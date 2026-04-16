◇ナ・リーグカブス―フィリーズ（2026年4月15日フィラデルフィア）カブスの鈴木誠也外野手（31）が15日（日本時間16日）、敵地でのフィリーズ戦に「3番・DH」でスタメン出場。今季出場6試合目で初めてのマルチ安打を記録した。初回2死からの第1打席ではフィリーズ先発・ルサルドの投じた初球、外角98.3マイル（約158.2キロ）のシンカーを捉えられず遊ゴロに倒れ、3回1死からの第2打席は空振り三振に終わった。本領発