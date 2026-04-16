ドジャースのロバーツ監督【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は15日、メッツ戦の前に取材に応じ、この試合で大谷翔平を投手に専念させる理由について、13日の打席で右肩甲骨付近に受けた死球の影響だと説明した。まだ痛みが残っているそうで「打者をするなら、室内で打撃練習もしなくてはいけない。一つのことに集中してもらうのが最善だと考えた」と語った。大谷が投手専念で出場するのは2021年5月28