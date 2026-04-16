ダコタ・ジャパンは4月10日、新製品の超音波膜厚計「CX216」の販売を開始した。超音波膜厚計 CX216同製品の最大の特徴は、鉄やアルミなどの金属だけでなく、樹脂、ゴム、ガラス、木材、コンクリートといった多様な素地上の塗膜を測定できること。超音波方式を採用することで素地の材質に依存せず、あらゆる対象物の膜厚管理が可能となった。最大3層の膜厚を個別に測定できるほか、膜厚と素地(母材)の同時測定にも対応している。1μ