日本百貨店は4月10日から、全国のこだわり麺を集めた「HEY麺！日本のご当地麺」フェアを、日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん、日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんがで開始した。期間は5月26日まで。秋田味商稲庭うどん2人前 醤油味期間中は、伝統の技が光る逸品から最新のトレンドまで、バラエティ豊かな商品を取りそろえる。秋田「稲庭うどん 醤油味」は、比内地鶏の出汁が効いた特製醤油スープで味わう