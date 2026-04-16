森フォレストは4月11日、大分市の「あけのアクロスタウン」に文具と雑貨の新スタイル店舗「DESAKI・365DAYS大分明野店」をグランドオープンした。外観イメージ同施設は、「日常に彩りを添える」をテーマに、発見と体験を重視した売場を展開する。デジタル化が進む中で、手書きの価値を再提案する「文具体験エリア」を常設。話題の最新文具から定番アイテムまで、書き心地や紙質を実際に試してから購入できる。内観イメージバイヤー