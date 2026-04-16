茨城県常総市の食のテーマパーク「道の駅常総」は4月11日から、茨城県産メロンの今シーズンの販売を開始した。道の駅常総でメロンを堪能同施設は生鮮メロンはもちろん、地元の素材を活かしたオリジナル商品も充実している。メロンパン専門店「ぼくとメロンとベーカリー。」では、人気商品「ぼくのカスタードメロンパン」や、茨城県産米粉を使用した「ぼくのメロン食パン」、「ぼくのクリームメロンパン」、「ぼくのメロン食パン」