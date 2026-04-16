dotcircleが運営するファクタリング比較サイト「FundBridge」は4月8日より、新機能「一括見積もり」の提供を開始した。同機能では、請求書の金額、入金希望日、事業形態、年商などを一度入力するだけで、条件に合った複数のファクタリング会社へ見積もり依頼を届けることができる。条件に合ったファクタリング会社は、フォーム送信後に最短即日で紹介される。各条件を総合的に比較のもと、最適とする会社の提案も行える。サイト上