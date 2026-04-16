泉北ホームは4月11日、大阪・堂島に関西エリア20店舗目となる路面型ショールーム「堂島ショールーム Live(ライブ)」をオープンした。エントランスイメージ同施設は、創業50周年の集大成として、単なる展示場を超えた「ワクワクしながら暮らしをイメージしてできる情報発信拠点」として展開する。ショールームの入り口は、誰でも気軽に立ち寄れる書店のような空間とした。家づくりのカタログを自由に閲覧できるスペースを設け、まだ