ジョルダンと養老鉄道は4月9日、「養老鉄道1日フリーきっぷ」と「養老鉄道 通勤定期券」をモバイルチケットの販売を開始した。養老鉄道「養老鉄道1日フリーきっぷ」(大人 1,500円、小児 750円)は、養老線全線が1日乗り放題となるお得なきっぷ。また、新たに1カ月の通勤定期券もモバイルで購入できるようになった。「養老鉄道1日フリーきっぷ」リーフレット表面これまで主要駅の窓口などに限定されていた販売場所が、ジョルダンの