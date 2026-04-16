ヒコセブンは4月8日、オリジナルブランド「RAI'S」から「トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」1/43スケールモデルの予約を開始した。RAI'S 1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両(左前)ベースとなったのは、2025年3月にトヨタ自動車から愛知県警察へ寄贈された世界に1台しか存在しないクラウン スポーツのパトカー。RAI'S 1/43 トヨタ クラウン