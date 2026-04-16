毎熊克哉が主演する映画『見えない娘 THE INVISIBLES』の公開日が8月28日に決定。あわせてメインビジュアルと場面写真3点、特報映像が解禁された。【動画】映画『見えない娘 THE INVISIBLES』特報映像本作は、『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』『大きな家』を手掛けた竹林亮監督の最新作。とある島で、父・星野学（毎熊克哉）と、三姉妹である風子（近藤華）、音々（矢山花）、ひかり（鈴木