◆園田競馬３日目（４月１６日）《下原理》６勝の固めがちで４６勝。フラッシュケリー（１２Ｒ）に自信。「前走が強かった。上を目指せる」（◎）。シェナマックス（１１Ｒ）も「高知勢はいるが、チャンスはある」（◎）。ヨシノタルマエ（８Ｒ）は「最後までしっかり追いたい」（○）。ダノンブロッサム（３Ｒ）も「成績はいい。休み明けがどうか」（○）。カヤコ（２Ｒ）は「堅実に走るが、この相手ではどうかな」（△）。