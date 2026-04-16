◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が、敵地のヤンキース戦に「２番・中堅」で先発出場し、３試合連続の６号本塁打を放った。１点を追う５回に、逆転の２ランを放った。ヤンキースとの３連戦で４本目の一発となった。２−３の５回１死一塁で、ヤンキース先発ヒルの直球を逆方向の左中間へ打ち返した。ジャッジの頭上を