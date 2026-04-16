◇欧州ＣＬ準々決勝第２戦アーセナル０―０スポルティング（１５日・エミレーツスタジアム）※２戦合計１―０欧州ＣＬは１５日、準々決勝の２試合が行われ、ＭＦ守田英正を擁するスポルティングはアーセナルと０―０の引き分けに終わり、２戦合計で０―１と敗れて敗退した。ボランチで先発出場した守田。前半３０分には中盤でのスムーズなターンからの展開で攻撃の起点となるなど、チームの中心として戦った。プレミアリー