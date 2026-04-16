敵地ヤンキース戦米大リーグ・エンゼルスのマイク・トラウト外野手が15日（日本時間16日）、敵地ヤンキース戦に「2番・中堅」で先発出場。3戦連発となる6号2ランを放った。2-3で迎えた5回1死一塁の場面。トラウトは先発右腕ヒルの速球を逆方向に弾き返した。右翼手ジャッジの頭上を越える逆転2ランに敵地は騒然となった。トラウトは13日（同14日）の同カード初戦で2本塁打を放つと、14日（同15日）にも2戦連発となる5号をセ