【不動産業界 噂の現場】東京・武蔵小山放火事件の衝撃…“令和の地上げ”はバブル期とはココが違う転居理由、年収、家族構成、希望エリア──。引っ越しを検討してポータルサイトに入力した情報が、闇市場で売買されているとしたら。日本の主要不動産ポータルサイトなどが一斉にデータ侵害を受けたとされる情報が、SNSなどで錯綜している。業界関係者が語る。「240万件を超える問い合わせデータが流出したとされています。