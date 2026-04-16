記事ポイント広島県産レモン果汁を使った厚切りバウムクーヘンが期間限定で登場しっとり食感とさわやかな風味を8個入りの個包装で楽しめる全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで購入できるモントワールは、「全国特産シリーズ」から広島県産レモン果汁を使った厚切りバウムクーヘンを期間限定で発売します。『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』は、初夏にぴったりのさわやかな味わ