記事ポイントヤエチカがウルトラマンシリーズ60周年とコラボしたゴールデンウィークイベントを開催します。ヤエチカがLINEスタンプラリーやフォトスポット、撮影会を無料で楽しめる企画を展開します。ウルトラマンゼロ撮影会や限定サンバイザー配布が東京駅近くで体験できます。ヤエチカが、ウルトラマンシリーズ60周年とコラボレーションした「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」を開催します。イベントが、LINEスタンプラ