記事ポイントコスモウォーターがブランドメッセージ「家族の天然水」を体現するブランドムービーとブランドページを公開しています。ブランドムービーが自然との距離や家族構成別の暮らし、製品の特長を3つの切り口で紹介しています。ブランドページが採水地や家族のビジュアルを通じて天然水の魅力と製品価値をわかりやすく伝えています。コスモウォーターが、ブランドメッセージ「家族の天然水」を体現するブランドムービーとブ