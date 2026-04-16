記事ポイント『日中経営者』がベース株式会社代表取締役社長 中山克成氏のインタビュー記事を公開ベース株式会社が無借金経営と黒字継続の歩みを語る内容を紹介中山克成氏が成長戦略やAI時代の経営者像について見解を示す『日中経営者』が、ベース代表取締役社長 中山克成氏のインタビュー記事を公開しています。インタビュー記事は、日本で会社を立ち上げて東証プライム市場上場へ導いた歩みや、経営方針、成長戦略を読める内容で