セリアで見つけた『保温冷ランチクロス』が想像以上に優秀で驚きました！保温・保冷効果が期待できる裏面アルミコーティングで、これからの季節に安心してお弁当を持ち運ぶことが可能。保冷剤用ポケット付きでストレスなく使えます。さらにバンド付きでお弁当の固定も同時にできちゃう！しかも手洗い可能で衛生的です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：保温冷ランチクロススモーキーカラー価格：￥110（税込）サイズ（