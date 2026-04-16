植物を育てていると、水やりのたびに土の状態や根の様子が気になることがあります。ダイソーでは、見た目はシンプルながら使い勝手にしっかり配慮された園芸グッズが、100円で手に入ります。底のつくりに工夫があり、水が溜まりにくく空気も通りやすいので、日々のお世話が少しラクに。小ぶりな観葉植物にピッタリです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左）：エコポット（2個）価格：￥110（税込）サイズ（約）：4号（12