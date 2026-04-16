現地時間４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、史上最多15度の優勝を誇るレアル・マドリーは、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと敵地で対戦。先週の第１レグは１−２で落としていたなか、今回は３−４で敗れ、２戦合計４−６で敗退となった。痛恨だったのは、エドゥアルド・カマビンガの退場である。第２レグ自体は３−２でリードし、２戦合計４−４で迎えた86分、途中出場で数分前