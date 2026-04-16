嵐山温泉は、2004年3月に京都屈指の観光地・嵐山に開湯しました。平安時代から貴族の別荘地として愛されてきた嵐山は、今も色濃く残る優雅な雰囲気と歴史ある寺社、そして豊かな自然が共存するエリアです。泉質は「単純温泉」で、微白濁のまったりとした肌触りが特徴 。特に美肌への効果が高いと言われており、「美人の湯」として人気です。伝統と格式を感じる老舗旅館などでこの湯を楽しむことができ、京都らしい行き届いたおもて