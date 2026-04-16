バスケットボールの米プロＮＢＡの八村塁（レイカーズ）が１６日、オンラインで取材に応じた。ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスが負傷離脱している中で迎えるプレーオフ。「けがはこの世界では仕方ない。そういうときこそ本当のチームの強さが分かる」と受け止めつつ、「自分の役割もボールが回って、タッチが入ってきたりする。オフェンスでもっとアグレッシブにいけと言われいる」と意気込んだ。初戦はロケッツと対