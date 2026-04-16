テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。競馬場での白ワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「既に2度ほど放送は終えていますが…今年度もウイニング競馬を担当させていただきます！」と報告した。「4年目もどうぞよろしくお願いいたします」と競馬場での白ワンピースショットを投稿した。最後に「今週末は皐月