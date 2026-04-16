男子ゴルフのスーパースターで元世界ランキング１位タイガー・ウッズ（５０＝米国）が交通事故の裁判に関連して投薬記録の提出を拒否した。米紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」など各メディアによると、事故を起こしたウッズは飲酒運転と尿検査拒否の罪で起訴されているが、フロリダ州検察はウッズの処方記録を提出するように裁判所に通知したという。この記録には薬の名前、処方された錠剤の数、服用量および特別な指示や警告（車を運