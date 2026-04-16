◆米大リーグフィリーズ―カブス（１５日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のフィリーズ戦に先発し、５回まで３安打１失点、９三振を奪う力投で今季初勝利の権利ゲットした。先頭ターナーに９２・３マイル（約１４８・５キロ）の真ん中直球を中堅越えに初回先頭打者アーチを許し、現地１０日のパイレーツ戦でマークした６イニング連続無安打は、伸ばすこと