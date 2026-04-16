左足首骨折で入院中のタレントの松本明子（60）が15日、自身のインスタグラムを更新。レギュラー番組欠席を謝罪した。「CBC『ゴゴスマ』骨折入院で欠席しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません」と番組欠席を謝罪した。「先週は同期の森尾由美ちゃんが出演して下さいました。ありがとうございます」と同期でタレントの森尾由美とのショットを公開した。「由美ちゃんが撮った富士山！私より上手い！と石井さ