東京株式市場で日経平均株価が2月末につけた終値ベースでの最高値5万8850円27銭を超えました。アメリカとイランの戦闘終結への期待感から前日のアメリカ市場ではハイテク株などが上昇しました。この流れを受け、東京市場でも半導体関連を中心に幅広い銘柄が買われています。