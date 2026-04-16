15日夕方、仙北市西木町西明寺でクマの目撃情報が寄せられました。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、15日午後5時50分ごろ仙北市西木町西明寺字潟尻で道路わきにいるクマが目撃されました。体長は約50センチだったということです。付近の建物までは200メートルほどです。目撃された場所は田沢湖の南西の湖に面している地域で、付近には観光地となっているたつこ像やホテルなどがあります。