＜JMイーグルLA選手権事前情報◇15日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞渋野日向子は、先週スポット参戦した日本ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で予選落ちを喫した。2日目は“裏街道”と呼ばれる10番からの早朝スタート。予選落ちがほぼ確定している状況で迎えた最終ホールまで、多くのファンが声援を送り続けた。【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る「日本の試合でな