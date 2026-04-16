１６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万８１３４円２４銭）に比べて１２００円超上昇した。５万９４００円台で推移している。中東での軍事衝突前の２月２６日につけた取引時間中の最高値（５万９３３２円４３銭）を上回った。２月２７日につけた終値の最高値（５万８８５０円２７銭）も上回った。前日の米株式市場で、米国とイランによる戦闘が早期に終結するとの期待が広がり、ＩＴ企業の