モデルのマギー（33）が15日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。バスケットボールのユニホーム姿を投稿した。「試合観戦楽しみっ！！！！！！」とつづり、バスケットボールBリーグ1部（B1）仙台89ERSの黄色いユニホームショットをアップした。ノースリーブからスラリと伸びた細い腕での自撮りショット。背番号は「89」で「MAGGY」の文字も記された。15日に行われた秋田ノーザンハピネッツ戦（ゼビオアリーナ仙台）にゲス