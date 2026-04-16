【「Tides of Tomorrow」PS5用体験版】 4月15日 配信開始 【Tides of Tomorrow】 4月22日 発売予定 価格：4,389円（PS5版） THQ Nordic Japanは、ナラティブドリブンアドベンチャー「Tides of Tomorrow（タイズ オブ トゥモロー）」のプレイステーション 5用体験版の配信を4月15日より開始した。本作は、PS5版のほか、Xbox Series X&#