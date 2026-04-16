「春眠暁を覚えず」という言葉がある通り、春は暖かくなり、朝起きづらかったり日中もぼんやりしたりしがちだ。そんな乱れた睡眠リズムを立て直す方法として、いま注目されているのが「スリープツーリズム」。睡眠そのものを目的にした滞在体験だ。今回は、東京・新橋にある「ホテル1899東京」で4月30日まで開催しているスリープツーリズムプラン「お茶と眠りのめぐりステイ-1899 SLEEP JOURNEY-（1899 スリープ ジャーニー）」を