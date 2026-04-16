スズキは4月10日、コンパクトSUV「フロンクス」の純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を発売した。フロンクス本来のスポーティーで都会的な印象に重厚感を加え、新たな世界観を表現するアクセサリーだ。フロンクス 純正アクセサリーキット「ナイトメタル」装着イメージ○どんな内容?「ナイトメタル」は立体感のある造形を採用したフロントアンダーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュにブラッ