欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝第２戦（１５日＝日本時間１６日）、名門レアル・マドリード（スペイン）は敵地でバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）に３―４、２戦合計４―６で敗退し、４強入りを逃した。Ｒマドリードは前半にトルコ代表ＭＦアルダ・ギュレルとフランス代表ＦＷキリアン・エムバぺのゴールで３―２とリード。２戦合計で同点として迎えた後半４２分、途中出場のフランス代表ＭＦエドゥアルド・カマビ