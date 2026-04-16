相手を理解するために用いたい！自分と他人を知るための心理学とは 自分のなかの意識と無意識を知って人生を豊かに 自分らしく生きたいと思っていても、むずかしいものです。人の心には「自分の気持ちはこれだ」と意識していることと、自覚することができない無意識があると考えられています。 また、成長の過程で大人たちから受ける教育や、社会のなかで学ぶ常識などが本来の自分の上におおいかぶさり、自分の本質や価値観