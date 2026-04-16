日本人にとってのアマテラス(天照大神)ってどんな存在？ いちばん貴い神様はアマテラスなの？ 平安中期の女流日記文学の１つ『更級日記』に、こんな一節があります。「天照大神を信心しなさいと言われたけれど、どこにいらっしゃる神仏なのかもわからない。人に尋たずねてみると、『神様ですよ。伊勢にいらっしゃいます。紀野国の国造がお祀りをしています。宮中の内侍所どころでもお祀りされています』と教えてくださった」貴