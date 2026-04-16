『過ちて改むるに憚ることなかれ』の意味とは？論語に学ぶ、失敗を成長に変える極意 子（し）曰（いわ）く、君子（くんし）は重（おも）からざれば即（すなわ）ち威（い）あらず。学（がく）も即（すなわ）ち固（かた）からず。忠信（ちゅうしん）を主（しゅ）とし、己（おのれ）に如（し）かざる者（もの）を友（とも）とすることなかれ。誤（あやま）っては則（すなわ）ち改（あらた）むるに憚（はばか）ることなかれ。 ＜訳