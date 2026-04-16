◆米大リーグレッズ―ジャイアンツ（１５日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）レッズの新人サル・スチュワート内野手（２２）が、本拠のジャイアンツ戦で２回までに３ラン本塁打を２本放った。この日は１回１死一、二塁で右腕マーリーから９４・５マイル（約１５２キロ）の外角直球を右中間に６号３ラン。２回２死一、二塁で再び９４・６マイルの外角直球をまたも右中間にたたき込んだ。２打席