夜食べても大丈夫なおつまみ 今日はちょっと飲みたいかも。そう思って時計を見て、さすがにこの時間にコッテリ系のおつまみはまずい……と思ったことはありませんか？ そこまで深夜でなくても、お酒はカロリーが高いので、せめておつまみはヘルシーにしたい。そう思っている人は多いはず。今回は、そんなとき頼りになるおつまみをご紹介！ ヘルシーで頼れる「しらたき」 今回フィーチャーしたのは「しらたき」のおつまみ。しか