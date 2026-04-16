容疑者の自宅アパート 遺体の身元が分かりました。 大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、見つかった遺体は行方不明となっていた中津市の18歳の女性と判明しました。 警察は、姫野容疑者がこの女性を殺害したとみて今後、殺人容疑で立件する方針です。 遺体発見現場付近 この事件は3月上旬ごろ豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町の無職・姫野忠文