大分県大分市にあるITや医療など3つの専門学校が15日、合同で入学式を行い、学生たちが新たな学校生活をスタートさせました。 入学式 合同で入学式を行ったのは、善広学園が大分市で運営するITや医療などの専門学校の3校で、2026年度はあわせて110人が入学しました。式ではIVY大分高度コンピュータ専門学校の永楽仁八校長が「社会で必要とされる人物へと成長することを期待している」などと激励しま