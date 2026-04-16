大分県佐伯市米水津ではシバザクラが満開となり、いま見ごろを迎えています。 太陽の光に照らされ、キラキラと輝く濃いピンク色の花。およそ1万5000株のシバザクラが植えられているのは佐伯市米水津の空の展望所です。 佐伯市米水津 佐伯市米水津振興局によりますと、2026年は3月末から咲き始め、いまがまさに満開だということです。 天気に恵まれたこの日、訪れた人たちは、青い空と海との美しいコントラス