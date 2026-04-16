高校生で日本代表です。日本バレーボール協会は15日、女子日本代表チームの2026年度の登録メンバーを発表しました。 大分県中津市の東九州龍谷高校の忠願寺莉桜選手が初めて選ばれています。 東九州龍谷高校バレー部・忠願寺莉桜選手 春の高校バレーでも活躍しこれまで世代別の代表にも選ばれていた大分市出身の忠願寺莉桜選手。 中津市の東九州龍谷高校バレー部