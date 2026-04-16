ゆふいんの森（1989年） JR九州は、15日観光列車「ゆふいんの森」について新たな車両を導入することを明らかにしました。 ゆふいんの森はJR九州初の観光列車として1989年に誕生しました。博多と湯布院を繋ぎレトロで高級感のある車両が人気です。 近年はインバウンドの利用が好調で平均乗車率はおよそ9割を誇っています。現在は「1世」と「3世」という2つの車両が運行されています。 ゆふいんの森（1989年）