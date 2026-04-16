容疑者の自宅があるアパート 大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、発見された遺体は、行方不明になっていた県内在住の１０代後半の女性と判明しました。 遺体の捜索の様子(12日) この事件は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町に住む無職の姫野忠文容疑者58歳が4月12日に逮捕・送検されたものです。 姫野容疑者の供述などをもとに捜索